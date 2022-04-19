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Сколько ветеранов проживает в Казахстане, рассказали в Минтруда

Ветеран держит в руках гвоздики
Иллюстративное фото: pixabay.com

По данным на 1 апреля 2022 года, в Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В министерстве сообщили, что ровно год назад, 1 апреля 2021 года, в Казахстане проживало 665 участников и инвалидов ВОВ.

Помимо этого, в стране проживает 72 468 граждан, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне. В их числе:

  • жители блокадного Ленинграда – 91;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 205;
  • жены/мужья умерших инвалидов ВОВ – 2 918;
  • вдовы погибших во время ВОВ – 6;
  • труженики тыла – 69 248.

Говоря о выплатах в честь Дня Победы, в министерстве отметили, что перечень категорий получателей и виды оказываемой помощи устанавливаются в каждом регионе индивидуально в зависимости от возможностей местного бюджета по решению местных представительных органов.

"В 2022 году за счет средств местного бюджета также будет оказана единовременная социальная помощь ветеранам ВОВ и другим категориям ветеранов", – заверили в Минтруда.

Ранее сообщалось, что в Алматы ветеранам ВОВ выплатят по одному миллиону тенге к 9 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965680-skolko-veteranov-prozhivaet-v-kazahstane-rasskazali-v-mintruda/

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