Движение машин перекроют на ночь по перекрестку в центре Алматы

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В Алматы на несколько часов ограничат движение по перекрестку улиц Наурызбай батыра и Сатпаева, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

"С 22 часов 30 минут 18 апреля до 7 часов утра 19 апреля 2022 года в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Наурызбай батыра и Сатпаева", – сообщили представители АлТС.

Указывается, что временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка", – предупредили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Ранее в АлТС призвали горожан воздержаться от парковки машин в зонах, где пройдут испытания теплосетей. Со списком таких зон можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965621-dvizhenie-mashin-perekroyut-na-noch-po-perekrestku-v-tsentre-almaty/