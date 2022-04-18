Алматинцев призвали не парковать машины в зонах, где пройдут испытания теплосетей

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Жителям города Алматы порекомендовали не парковать автотранспорт в местах проведения испытаний городских теплосетей ввиду возможных нештатных ситуаций, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

С 19 апреля по 6 мая на территории 8-ми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей. Работы будут осуществляться с 4-х до 7-ми часов утра.

Горожан и гостей мегаполиса попросили соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах проведения испытаний.

"Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия.

В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109", – предупредили специалисты.

Отмечается, что всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

"Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону", – сообщили представители компании.

Организаторы предоставили график проведения испытаний теплосетей:

19 апреля

Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1/2/3/4, микрорайон Кокмайса;

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина и по улице Ботаническая.

19 и 20 апреля

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.

20 апреля

Жетысуский район: Рыскулова – Глазунова – Тихого – Жансугурова;

по улице Ратушного, микрорайон Кулагер.

20 и 21 апреля

Ауэзовский район: Куанышбаева – Рыскулбекова – речка Большая Алматинка – Саина.

21 апреля

Алмалинский район: Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека.

21 и 22 апреля

Алмалинский и Жетысуский районы: Казыбек би – Шарипова – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан.

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко.

25 и 26 апреля

Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева –Маметовой – Валиханова – Айтеке би.

26 и 29 апреля

Бостандыкский и Медеуский районы: микрорайоны Казахфильм, Алмагуль, Мирас;

Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Басенова;

Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби;

Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби;

Аскарова – Садыкова.

26 апреля

Ауэзовский район: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.

Алмалинский район: Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи.

26 и 27 апреля

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

26, 27 и 28 апреля

Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – речка Большая Алматинка.

28 апреля

Алатауский район: Мөнке би – Момышұлы – Райымбека – Онғасыровой.

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева.

28 и 29 апреля

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

29 апреля

Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Алтын орда – Райымбека.

3 мая

Алатауский район: Мөнке би – Момышұлы – Онғасыровой; микрорайон Зерделі.

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай – Айманова – Жандосова – Варламова.

3 и 4 мая

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – речка Есентай.

4 мая

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

4 и 5 мая

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Сейфуллина – речка Есентай – Гоголя.

4, 5 и 6 мая

Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

5 мая

Алатауский район: микрорайон Аққайнар;

Мамбетова – южная сторона БАКа;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева.

"Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" – добавили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965607-almatintsev-prizvali-ne-parkovat-mashiny-v-zonah-gde-proydut-ispytaniya-teplosetey/