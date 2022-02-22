22.02.2022: сколько казахстанских пар подали заявки на регистрацию брака в "зеркальную" дату

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Казахстанцы подали около 800 заявлений на регистрацию брака в "зеркальную" дату 22 февраля текущего года, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".

Как рассказали в АО "НИТ", "красивые" и "зеркальные" даты всегда востребованы среди молодоженов.

Это можно понять по разнице в количестве поданных заявок между "счастливыми" и обычными днями.

К примеру, на 22 февраля подано 779 заявок от желающих вступить в брак, в то время как на 1 февраля казахстанские пары подали всего 14 заявок.

Отметим, что 22.02.2022 или День шести двоек – это уникальная зеркальная дата. Комбинация цифр в ней одинаково читается как слева направо, так и наоборот. Такие даты в календаре выпадают 1 раз в 180 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957342-22022022-skolko-kazahstanskih-par-podali-zayavki-na-registratsiyu-braka-v-zerkalnuyu-datu/