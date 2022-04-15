Подарочный набор за 26 млн тенге хотел купить акимат в Алматинской области

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В Алматинской области выявили факты необоснованного завышения цен на приобретаемые товары и услуги. Подробнее об этом рассказали в региональной Антикоррупционной службе, передает корреспондент NUR.KZ.

Антикоррупционной службой по Алматинской области на постоянной основе проводится мониторинг госзакупок.

Например, сотрудники ведомства установили, что аппаратом акима Аксуского района было запланировано приобретение подарочного набора на сумму 26 млн тенге. Но после своевременного реагирования размер средств пересмотрели.

Также, несмотря на распоряжение президента Казахстана о запрете на приобретение офисной мебели сроком на 3 года, отдел образования Талгарского района хотел купить 6 единиц мебели на сумму 39 млн тенге.

В Антикоррупционной службе сообщили, что в первом квартале текущего года после внесенных рекомендаций удалось снизить сумму государственных закупок на более чем 675 млн тенге.

Напомним, ранее стало известно, что в Петропавловске планировали купить килограмм макарон почти за 18 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965218-podarochnyy-nabor-za-26-mln-tenge-hotel-kupit-akimat-v-almatinskoy-oblasti/