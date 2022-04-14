Информацию о минировании самолета, летевшего из Минска, опровергли в аэропорту Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Информация о взрывном устройстве на борту самолета, выполнявшего рейс из столицы Беларуси в Алматы, не подтвердилась. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе аэропорта Алматы.

Как пишет издание Zakon.kz, сообщение о бомбе в самолете, прилетевшем из Минска в Алматы, поступило на электронную почту аэропорта южной столицы Казахстана.

На борту самолета находились 171 пассажир и 6 членов экипажа.

"После получения информации о минировании воздушного судна была проведена комплексная проверка согласно аварийному плану. Информация о минировании воздушного судна не подтвердилась", - сообщили в пресс-службе авиагавани корреспонденту NUR.KZ.

Напомним, в конце марта сообщения о бомбах в общественных местах получили полицейские сразу трех городов - Алматы, Нур-Султана и Караганды. В южной столице неизвестные "заминировали" аэропорт, три банка, два ТРЦ и одно учебное заведение, в Нур-Султане - два автосалона и два ТРЦ, в Караганде - автоЦОН. Ни на одном из указанных объектов взрывных устройств не нашли.

Позже полиция Караганды задержала предполагаемого автора сообщения о бомбе в здании автоЦОНа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964934-priletevshiy-iz-minska-v-almaty-samolet-zaminirovali/