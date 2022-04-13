Жители ВКО потребовали ужесточить наказание за необоснованное повышение цен на продукты (видео)

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Жители Восточно-Казахстанской области требуют ужесточить наказание за необоснованную наценку на продукты - по закону, она не должна превышать 20 %. На деле же, по словам казахстанцев, продукты дорожают в 2-3 раза, а власти закрывают на это глаза.

С жителями Усть-Каменогорска поговорили корреспонденты телеканала "Астана".

По словам казахстанцев, то, как магазины у дома завышают цены на социально значимые продукты, можно проследить по ценам на муку и сахар - их стоимость удваивалась и даже утраивалась за один день.

"Только в интернете выпускают ролик, что закрываются заводы, сразу же цены повышаются", "Где-то скопилось много товара, поэтому и поднимают цены, для того чтобы люди скупали, а скупают для того, чтобы поднять цены",

"Надо, чтобы правительство пересмотрело свои законы. Чтобы сдерживать цены, можно ужесточить наказание. У нас народ такой, услышали, что пенсию на тысячу поднимают, и цены вырастают моментально", - заявили жители Усть-Каменогорска.

Однако мониторинг цен в магазинах показывает, что необоснованного роста цен на продукты нет. Так, в Усть-Каменогорске, где работает более трех тысяч так называемых магазинов у дома, за полтора месяца мониторинговые группы выявили лишь одно нарушение. И это при том, что жалобы от горожан на подорожание основной продуктовой корзины поступают непрерывным потоком.

Между тем ранее аким ВКО Даниал Ахметов потребовал от районных и городских акимов постоянных проверок на факт завышения цен.

"Я требую от акимов, чтобы все магазины у дома проверялись, а то, что вы пишете там, это позор для города Усть-Каменогорска. Не играйте, пожалуйста, с огнем", - заявил аким.

Напомним, ранее глава Нацбанка на заседании правительства заявил о сильнейшей за последние шесть лет инфляции - рост цен на продовольственные товары ускорился с 10% до 15,4%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964736-zhiteli-vko-potrebovali-uzhestochit-nakazanie-za-neobosnovannoe-povyshenie-tsen-na-produkty-video/