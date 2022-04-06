Будет ли в этом году линейка у школьников, рассказал Аймагамбетов

Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МОН в кулуарах мажилиса рассказал, когда прозвенит последний звонок для казахстанских школьников, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы планируем, если ничего не изменится, то линейка будет 25 мая у школьников", - сообщил он.

Однако он не сказал, есть ли ограничения по классам.

Отметим, что в 2020 и 2021 годах линейки по случаю завершения учебного года проводили только для учащихся 11 и 9 классов из-за риска заражения коронавирусом.

Для всех остальных классов мероприятие проводилось онлайн в формате классных часов.

Ранее представители МОН заявили о начале приема документов в колледжи с 20 июня текущего года – каждый абитуриент может выбрать до 4 специальностей и до 4 колледжей, куда планирует поступать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963783-kogda-zavershitsya-uchebnyy-god-rasskazal-aymagambetov/