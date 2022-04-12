Россияне "массово" скупают казахстанские авто: в МИИР пообещали разобраться в ситуации

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Глава МИИР в кулуарах правительства высказался о "массовой" скупке россиянами казахстанских авто, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты.

"Россияне массово скупают казахстанские автомобили. Допустим, в Костанае продажи выросли в 10 раз. Вы сейчас намерены кредитовать под 4%, получается, деньги будут, а машин нет. Что вы будете делать, чтобы ставить барьеры какие-то?" - поинтересовались журналисты.

Каирбек Ускенбаев заверил, что кредитуют по программе автокредитования исключительно казахстанцев.

"Иностранцев мы кредитовать не собираемся" - сообщил глава МИИР.

Он также пообещал разобраться насколько соответствует действительности заявление о том, что россияне "массово" скупают казахстанские автомобили.

"Сейчас мы посмотрим, я говорю. Действительно, вы правильно поднимаете вопрос, если у нас будет такая проблема. Сейчас, действительно, в очереди стоят где-то 3-4 месяца, если этот срок изменился, я приеду и дам поручения, если это действительно так, то будем принимать адекватные меры, чтобы казахстанцы получили отечественные машины", - отметил министр.

Напомним, ранее в Казахстане было предложено запустить программу льготного автокредитования для казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964634-rossiyane-massovo-skupayut-kazahstanskie-avto-v-miir-poobeschali-razobratsya-v-situatsii/