Новый терминал открыли в аэропорту Уральска (фото)

Международный аэропорт им. Героя Советского Союза М. Маметовой. Фото: пресс-служба МИИР РК

В Уральске запустили терминал Международного аэропорта имени Маншук Маметовой. Он построен при участии местных строительных компаний и сможет принимать 600 тыс. пассажиров в год, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта Уральска проводилась в соответствии с Национальным проектом "Сильные регионы – драйвер развития страны". По завершению реконструкции был запущен новый терминал.

В церемонии его открытия приняли участие аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.

Церемония открытия нового терминала. Фото: пресс-служба МИИР РК

Доля казахстанского участия в строительстве составляет 60%. Так, при строительстве аэропорта использовались стекло, керамическая плитка, санфаянс и другие материалы отечественного производства. Терминал международного аэропорта построен областными строительными компаниями.

Новый терминал. Фото: пресс-служба МИИР РК

Площадь терминала составляет 10 тыс. кв. м., средний пассажиропоток достигает 600 тысяч человек в год. Новый терминал аэропорта соответствует всем международным стандартам IATA (Международная Ассоциация Воздушного Транспорта).

Сотрудники аэропорта. Фото: пресс-служба МИИР РК

"Современная инфраструктура аэропорта поспособствует включению его в режим "открытое небо" и позволит привлечь иностранные авиакомпании. Ожидаем, что новый аэропорт станет мощным импульсом для увеличения пассажиропотока, открытия новых международных маршрутов, развития туризма в регионе, а также роста авиаперевозок", – отметил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев.

Зал ожидания в новом терминале. Фото: пресс-служба МИИР РК

Напомним, в марте 2022 года постановлением правительства РК аэропорту города Уральск присвоено имя Маншук Маметовой, героини-пулеметчицы, которая родилась в Западно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963984-novyy-terminal-zapustili-v-aeroportu-uralska-foto/