Полицейский спас жизнь мужчине в Актау (видео)

Иллюстративное фото: polisia.kz

Актауский полицейский оперативно оказал первую помощь мужчине, который 6 апреля потерял сознание на улице, сообщает Lada.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел утром 6 апреля в 15 микрорайоне Актау, перед ЖК "Таншолпан". Прохожему стало плохо, он потерял сознание.

В это время на пешеходном переходе нес службу сотрудник батальона патрульной полиции Еркебулан Кенган. Он заметил потерявшего сознание мужчину и поспешил к нему на помощь. Приведя его в чувства, полицейский вызвал "Скорую помощь". Медики, прибывшие на место, госпитализировали мужчину в больницу.

Напомним, в начале февраля на Западе Казахстана полицейский спас роженицу. 38-летней пассажирке поезда "Уральск-Алматы", находящейся на 8 месяце беременности, внезапно стало плохо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963932-politseyskiy-spas-zhizn-muzhchine-v-aktau-video/