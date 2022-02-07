Транспортный полицейский спас роженицу на западе Казахстана (видео)

Полицейский, роженица и ее супруг. Фото: пресс-служба ДП на транспорте

6 февраля в 3-4 километрах от станции "Казахстан" в ЗКО в поезде "Уральск-Алматы" произошел инцидент: 38-летней пассажирке на 8 месяце беременности внезапно стало плохо, открылось сильное кровотечение, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Как рассказали в полиции, вскоре после отъезда со станции "Казахстан" пассажирке внезапно стало плохо.

Поезд экстренно остановили и вызвали скорую помощь, однако поезд к тому моменту находился уже посреди степи, и из-за сильной заснеженности бригада медиков не смогла проехать к месту остановки.

В это же время начальник Линейного отдела полиции на станции "Уральск" Мухатай Аяпов, решив взять ситуацию в свои руки, подъехал к месту на своей машине так близко, как смог, и на руках донес женщину до транспорта, после чего оперативно отвез в Бурлинскую районную больницу.

"Женщину сразу же забрали в операционное отделение, где спустя примерно полчаса-час она родила девочку", - рассказал Аяпов.

Полицейский признался, что вся ситуация заставила его изрядно понервничать. Правоохранитель, по его словам, понимал, что счет времени идет на минуты.

Супруг роженицы Нурбол Жолдаспаев добавил, что роженица с дочерью сейчас чувствуют себя хорошо. Он выразил огромную благодарность сотрудникам транспортной полиции и пожелал им дальнейших успехов в работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954924-transportnyy-politseyskiy-spas-rozhenitsu-na-zapade-kazahstana-video/