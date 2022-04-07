"Не подтвердилось": глава Минюста о стриптиз-шоу на корпоративе Института интеллектуальной собственности

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Глава Минюста в кулуарах сената высказался о ходе расследования жалобы о стриптиз-шоу на корпоративе Института интеллектуальной собственности, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Мусин сообщил, что речь в жалобе шла не о корпоративе в "Казпатенте", а в Институте интеллектуальной собственности.

"Проверка проводится, в ближайшие дни завершится, результаты рассмотрим и примем меры. Жалоба не подтвердилась", - добавил он.

Напомним, что ранее в Сети распространилось видео, на кадрах которого видно, что атлетически сложенный молодой человек под музыку исполняет акробатические трюки и снимает с себя одежду.

Предполагалось, что это видео сняли на корпоративе в честь 8 марта в Национальном институте интеллектуальной собственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963914-ne-podtverdilos-glava-minyusta-o-striptiz-shou-na-korporative-instituta-intellektualnoy-sobstvennosti/