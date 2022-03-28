Глава Минюста высказался о стриптиз-шоу "на корпоративе "Казпатента"

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Глава Минюста Канат Мусин в кулуарах мажилиса прокомментировал стриптиз-шоу, которое якобы показали на корпоративе в часть 8 марта в Национальном институте интеллектуальной собственности, передает корреспондент NUR.KZ.

Мусин сообщил, что не может с достаточной уверенностью сказать, где это происходило.

"На видео непонятно, где это происходит и кто там действующие лица. Запечатлен какой-то артистический номер... Насколько я понимаю в заявлении, которое тоже в Сети опубликовано, речь шла о том, что было празднование 8 марта.

Сейчас проверка назначена, мы устанавливаем обстоятельства. Если это соответствует действительности, то все виновные понесут наказание", - заявил он.

По его словам, без установления всех обстоятельство сложно сказать, имело ли место нарушение этики госслужащего.

Ранее в Сети распространилось видео, на кадрах которого видно, что атлетически сложенный молодой человек под музыку исполняет акробатические трюки и снимает с себя одежду. Указывалось, что это происходит на корпоративе "Казпатента".

Национальный институт интеллектуальной собственности - подведомственная организация министерства юстиции РК. Институт является преемником национального патентного ведомства ("Казпатента").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962397-glava-minyusta-vyskazalsya-o-striptiz-shou-na-korporative-kazpatenta/