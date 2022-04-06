Прием документов в колледжи в Казахстане начнется 20 июня

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На брифинге в СЦК представители МОН заявили о начале приема документов в колледжи Казахстана с 20 июня текущего года – каждый абитуриент может выбрать до 4 специальностей и до 4 колледжей, куда планирует поступать, передает корреспондент NUR.KZ.

"Прием документов в колледжи страны начинается с 20 июня через портал "электронного правительства" и непосредственно в колледже.

Каждый абитуриент может выбрать до 4 специальностей и 4 колледжей. При этом предоставляется возможность три раза изменять выбор", - сообщила директор департамента технического и профессионального образования Насымжан Оспанова.

По информации МОН, вступительные экзамены будут проводиться по педагогическим, медицинским специальностям и специальностям, требующим творческой подготовки.

По всем другим специальностям экзамены отменены.

"Поступающие на рабочие специальности проходят собеседование. Абитуриенты, поступающие на специальности среднего звена и прикладного бакалавриата, участвуют в конкурсе на обучение по госзаказу. Отбор проводится по среднему баллу аттестата об образовании.

Новшеством приема является внедрение порогового балла (4 балла) для поступления на педагогические специальности и написание эссе", - добавила Оспанова.

Также в МОН сообщили, что до 2025 года поэтапно все выпускники 9 класса, желающие учиться в колледжах, будут охвачены бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям.

К 2022 году бесплатным образованием охватят 70% поступающих на эти специальности.

Напомним, что министр образования заявил, что у выпускников школ в Казахстане теперь будет две попытки поступить на грант.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963742-priem-dokumentov-v-kolledzhi-v-kazahstane-nachnetsya-20-iyunya/