Размытый участок дороги восстановили для движения в Актюбинской области

Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"

На участке республиканской трассы в Актюбинской области, который ранее размыло из-за паводка, завершены временные восстановительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол", передает корреспондент NUR.KZ.

В компании рассказали, что 2 апреля в 20.30 часов по времени Нур-Султана на 283 км трассы А-27 Актобе-Атырау-граница РФ (на Астрахань) завершены временные восстановительные работы основной дороги.

Для участников дорожного движения обеспечен проезд по двум направлениям.

Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"

С наступлением благоприятных погодных условий здесь возобновятся восстановительные работы по замене трубы.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 1 апреля произошел размыв водопропускной трубы на автодороге республиканского значения А-27 Актобе-Атырау-граница РФ в Байганинском районе Актюбинской области. После чего начались восстановительные работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963252-razmytyy-uchastok-dorogi-vosstanovili-dlya-dvizheniya-v-aktyubinskoy-oblasti/