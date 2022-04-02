Дорогу размыло в Актюбинской области (фото)

Фото: ДП Актюбинской области

1 апреля в 17 часов по времени Нур-Султана участок дороги размыло из-за паводка в Актюбинской области. Об этом сообщили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол", передает корреспондент NUR.KZ.

По данным компании, из-за интенсивного поступления талых вод на автодороге республиканского значения А-27 Актобе-Атырау-граница РФ (на Астрахань) произошел размыв водопропускной трубы по основной дороге.

Фото: ДП Актюбинской области

"Рецидив размыва произошел из-за поступления талых вод в большом количестве. Данный участок временно восстановлен, также снято ограничение движения для всех видов автотранспорта с 01.30 часов по времени Нур-Султана", - отметили в пресс-службе "КазАвтоЖола".

Здесь добавили, что паводковая обстановка находится на особом контроле. На данном участке начались восстановительные работы.

Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"

В департаменте полиции Актюбинской области уточнили, что смыв проезжей части произошел на территории Байганинского района. Водителей попросили следить за ситуацией и заблаговременно планировать маршруты.

Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"

Напомним, ранее в Актобе девочку затянуло в арык с талой водой. Спасшие ее мужчины рассказали подробности инцидента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963224-dorogu-razmylo-v-aktyubinskoy-oblasti-foto/