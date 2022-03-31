"Ливневки просто не планировали": почему топит Нур-Султан, ответили в МЧС

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На онлайн-брифинге в СЦК главу казахстанского МЧС спросили о том, почему Нур-Султан каждый год топит при таянии снега, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я согласен с претензиями, как житель Нур-Султана, что не всегда при выпадении обильных осадков ливневая канализация справляется.

По информации, которой мы располагаем, акимат принимает меры по увеличению количества ливневых канализаций. В ряде районов, в том числе новой застройки, ее просто не планировали и не проектировали. Это вопрос к архитекторам и застройщикам", - заявил глава МЧС Юрий Ильин.

Министр добавил, что на объездной трассе возле Нур-Султана было углублено дно и расширено русло реки Есиль, также установлены плотины. Все это помогает регулировать сток воды.

"С учетом риска в случае аварийного прорыва Вячеславского водохранилища, сейчас проходит проект проектно-сметной документации, позволяющий из чаши контррегулятора произвести сброс воды в реку Нура, чтобы обеспечить защиту Нур-Султана", - сообщил Ильин.

Накануне аким Нур-Султана показал, как чистят город от снега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962999-livnevki-prosto-ne-planirovali-pochemu-topit-nur-sultan-otvetili-v-mchs/