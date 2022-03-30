Непогода в Нур-Сулатне: как город очищают от снега

Снегоочистительная техника в Нур-Султане. Фото: УВП Нур-Султана

Ночью с 29 на 30 марта в Нур-Султане бушевала метель. Городские коммунальные службы в круглосуточном режиме ведут работы по уборке снега и наледи с улиц столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Сообщается, что днем 30 марта в снегоуборочных работах в столице задействовано почти 1000 единиц спецтехники и около 1500 дорожных рабочих.

"За прошедшую ночь с 29 на 30 марта коммунальные службы вывезли на снежные полигоны 1252 кубометров снега. Всего с начала зимнего периода по сегодняшний день из города вывезено более 4,4 млн кубометров снега", – сообщили в ведомстве.

В управлении внутренней политики добавили, что коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме, увеличивая интенсивность работ вечером и ночью, а также корректируя маршруты снегоуборки.

Снегоочистительная техника в Нур-Султане. Фото: УВП Нур-Султана

"В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и так далее", – объяснили в управлении.

Отмечается, что в Нур-Султане до сих пор сохраняются неблагоприятные погодные условия, бушует метель и дует порывистый ветер.

Астанчан попросили быть осторожными и по возможности не выезжать в дальние поездки на автомобилях.

Очистка снега в Нур-Султане. Фото: УВП Нур-Султана

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962839-nepogoda-v-nur-sulatne-kak-gorod-ochischayut-ot-snega/