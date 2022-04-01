Отмена испытательного срока для молодых сотрудников: как отреагировали компании на инициативу

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Несколько дней назад вице-министр труда и соцзащиты населения Ержан Биржанов на брифинге СЦК выдвинул идею об отмене испытательного срока для молодых специалистов. Мы решили узнать мнения представителей крупных казахстанских компаний по этому поводу, передает корреспондент NUR.KZ.

Предложенная поправка гласит об изменениях в Трудовом кодексе касательно испытательного срока продолжительностью три месяца. Как заявил вице-министр труда и соцзащиты населения Ержан Биржанов, данная мера должна лишь положительно сказаться на трудоустройстве молодежи и защитить их от увольнения.

Мы решили узнать, что думают по этому поводу представители казахстанских компаний.

“Мы положительно относимся к намерению правительства исключить испытательный срок для молодых специалистов. Считаем, что нужно поддерживать молодежь, особенно, в самом начале карьерного пути.

Поэтому, в случае принятия этой нормы, мы не будем отказывать в трудоустройстве молодым специалистам”, - заявила в страховой компании "Freedom Finance Insurance".

Представитель казахстанского оператора связи Beeline Казахстан отметила, что в компании не будут отказывать в трудоустройстве молодым специалистам.

"В данный момент около 3000 сотрудников компании в возрасте до 40 лет. В компании есть испытательный срок три месяца, в течение которого каждый новый сотрудник получает опытного куратора и постоянную обратную связь.

Наш онбординг "новичков" – это время адаптироваться в процессах, вникнуть в задачи и принять решение о совместном будущем, специалиста и руководителя", - комментирует Тахмина Кодири, директор по управлению персоналом Beeline Казахстан.

По ее словам, даже если законодательная норма изменится, меры поддержки "новичков" останутся вне зависимости от возраста.

"Глава компании и топ-менеджеры каждую пятницу выступают для всех в прямом эфире с актуальной повесткой компании. Наш исполнительный директор встречается с новыми сотрудниками раз в 1,5 месяца, где рассказывает стратегию, ценности и ключевые инициативы компании", - рассказала Тахмина Кодири.

Бизнесмен и основатель проекта ChocoFamily Рамиль Мухоряпов тоже высказался по этому поводу. По его мнению, эта инициатива может отрицательно сказаться на желании работодателей принять в коллектив молодых сотрудников.

"Очень плохое предложение, если вдруг будет принято. Авторам поправок стоит напомнить, что компании априори нанимают сотрудников, чтобы с ними работать, а не чтобы потом увольнять. Увольнения на этапе испытательного срока в 99% случаев происходят по причине несовпадения корпоративной культуры или лени кандидата.

Во всех остальных случаях компании (если человек "свой" по культуре и много работает) без всяких поправок предпочтут доучить сотрудника и оставить - такие люди всегда нужны всем", - считает бизнесмен.

При этом, считает он, если сотрудник не подошел или ленив, что проверить сложно на собеседованиях, учить его бесполезно.

"В итоге, поправки бессмысленны по своей сути (человека все равно уволят, разве что компенсацию заплатят), а по факту могут даже навредить - ударить по начинающим специалистам: компании будут очень неохотно брать непроверенных ребят, 100 раз их проверять или проверять, чтобы не рисковать лишний раз.

По факту, даже сам процесс найма может растянуться на месяцы и отчасти заменить тот самый испытательный срок", - заключил Мухоряпов.

В Национальной палате предпринимателей "Атамекен" заявили, что только поощряют реформы, направленные на поддержку молодых специалистов.

"Вместе с тем, необходимо проанализировать и понять реальную картину. Какое количество молодых специалистов увольняется именно в испытательный период, какие причины. В свою очередь, в структуре НПП "Атамекен" действует система наставничества и поддержки специалистов, на еженедельной основе проводятся обучающие семинары по разным направлениям", - отметили в НПП.

Однако там тоже считают, что существует риск того, что предприниматели будут осторожнее относиться к молодым кадрам. Именно для этого необходимо провести опрос среди бизнеса, сделать более детальную аналитику, говорят в НПП. Есть вероятность, что молодые кадры не находят рабочие места по причине низкого качества их знаний и навыков.

"Сейчас в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства действует программа, по которой предприниматель может у себя на базе отрыть учебный центр, подготовить кадры и повысить квалификацию. Работодатели получают компенсацию за обучение кадров", - говорят в "Атамекене".

Одним из требований открытия учебного центра является трудоустройство 60% обученных людей. Это так называемая практика, но в удобном формате как для работника, так и для работодателя. Программа хорошо себя зарекомендовала, и, возможно, при получении более широких масштабов, была бы хорошим трамплином для молодых кадров, считают в НПП.

"С одной стороны, данная норма может защитить молодых специалистов в период испытательного срока, но с другой, надо учитывать и интересы бизнеса. Есть риск, что внедрение данной нормы может повлечь обратный эффект и предприниматели не будут принимать молодежь на работу официально. Поэтому, полагаем, необходимо изучить все за и против", - заключили в палате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962973-otmena-ispytatelnogo-sroka-dlya-molodyh-sotrudnikov-kak-otreagirovali-kompanii-na-initsiativu/