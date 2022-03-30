Исключить испытательный срок для молодых специалистов хотят в Казахстане

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Вице-министр труда и соцзащиты населения Ержан Биржанов на брифинге в СЦК заявил о планах ведомства ввести в Трудовой кодекс Казахстана понятие "молодой сотрудник", передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Биржанов сообщил, что министерство намерено ввести специальные поправки в Трудовой кодекс.

Одна из таких поправок – понятие "молодой сотрудник". Для этой категории трудящихся в ведомстве намерены проработать меры защиты их прав.

"Также мы хотим исключить испытательный срок, когда молодого специалиста через три месяца могут уволить. Эти нормы мы хотим рассмотреть, предложить, и, если их примут, думаю, это также положительно скажется на трудоустройстве молодежи", – пояснил спикер.

Указывается, что эта новая норма позволит защитить молодых специалистов от незаконного увольнения после испытательного срока на работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962736-isklyuchit-ispytatelnyy-srok-dlya-molodyh-spetsialistov-hotyat-v-kazahstane/