О лавинах в горах Алматы предупредил ДЧС

Иллюстративное фото: ДЧС Алматинской области

В Департаменте по ЧС Алматинской области просят жителей региона, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за лавинной опасности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подчеркивается, что опасность сохранится с 1 по 4 апреля.

"Департамент по ЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", - обратились к гражданам спасатели.

В ДЧС обратили внимание, что на территории Алматинской области имеются 109 лавиноопасных участков.

Они находятся находятся в Енбекшиказахском, Талгарском, Карасайском, Саркандском и Ескельдинском районах, а также в Текели, по южному склону хребта гор Иле-Алатау и по северному хребту гор Жетысу Алатау.

Специалисты пояснили, что в основном, сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.

Напомним, что на днях на Алматинскую область обрушилась непогода. Сильный ветер повалил деревья и сорвал кровли домов в Талдыкоргане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962943-o-lavinah-v-gorah-almaty-predupredil-dchs/