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Поезда задерживаются из-за непогоды в ряде регионов Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

В компании заявили, что по состоянию на 11:00 в среду, 30 марта, 12 пассажирских поездов курсируют с нарушением графика движения.

Также в КТЖ добавили, что поезда могут нагнать график, если не будет ограничений по скорости.

В Telegram-канале Astanovka98 распространяется видео, на кадрах, как указал автор, переполненный зал ожидания на вокзале Нур-Султана.

В КТЖ отметили, что задержка из-за погодных условий. Как только погода стабилизируется, график возобновится. Перевозчик рекомендует уточнять график прибытия поездов в едином справочно-информационном центре по номеру 1433.

Напомним, утром сообщалось, что в аэропорту Нур-Султана из-за неблагоприятных метеоусловий задержаны и отменены десятки рейсов на вылет и прилет. Но сама авиагавань работает в штатном режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962780-poezda-zaderzhivayutsya-iz-za-nepogody-v-ryade-regionov-kazahstana/