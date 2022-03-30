"Надо искать и плюсы": в Минтруда высказались о работающих в Казахстане россиянах

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Вице-министр труда и соцзащиты населения РК Ержан Биржанов на брифинге в СЦК рассказал, сколько всего россиян, из более чем 101 тыс. находящихся в Казахстане, сегодня трудоустроены в нашей стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Биржанов, Минтруда совместно с МВД в ежедневном формате отслеживает прибывающих иностранцев, в том числе и через Пограничную службу КНБ РК.

"На сегодня в Казахстане находится более 101 тыс. россиян, из которых 6 350 человек прибыли в Казахстан с начала года на работу. Я хотел бы сказать, что в прошлом году за год приехало 18 800 человек из России, то есть пока такого, критического, уровня наплыва россиян на сегодня нет", - отметил спикер.

Вице-министр призвал казахстанцев не бояться прихода граждан соседнего государства на отечественный рынок труда.

"Много страхов, много угроз говорится, что мы можем свои рабочие места отдать другим странам, но, как показывает практика, есть и положительные стороны. Приезжают более высококвалифицированные специалисты, крупные IT-компании - тот же InDriver приехал в Казахстан, открывает офис.

Это импорт знаний, импорт компетенций. Почему мы этого боимся? Наши казахстанцы научатся. Раньше в рамках семинаров (обучались - прим. ред.), приглашали коучей за большие деньги.

Сейчас, если такие крупные компании придут к нам и научат наших казахстанцев работать либо откроют здесь предприятия, это и дополнительные рабочие места, это и уплата налогов в бюджет. Надо искать и плюсы", - резюмировал Биржанов.

В ходе того же брифинга Биржанов заявил о планах министерства ввести в Трудовой кодекс Казахстана понятие "молодой сотрудник".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962744-nado-iskat-i-plyusy-v-mintruda-vyskazalis-o-rabotayuschih-v-kazahstane-rossiyanah/