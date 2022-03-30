Появились подробности исчезновения беременной девушки из Туркестанской области

Мама девушки Кульжамила Бекетова. Кадр из видео: Otyrar.kz

Больше месяца искали пропавшую 17-летнюю жительницу Туркестанской области Назым Алдаш. Беременная девушка сказала, что пошла в больницу, а потом исчезла. Ее мама рассказала подробности случившегося, передает Otyrar.kz.

По словам матери Кульжамилы Бекетовой, в октябре прошлого года дочь украли по дороге в Алматы, чтобы выдать замуж.

Девушка смирилась, осталась в доме жениха в Таразе и забеременела, но брак официально не зарегистрировали. Позже Назым пожаловалась на побои и попросила забрать ее домой.

"Дочь была вся в синяках, она мне рассказала, что ее заставили пасти овец и регулярно били. Говорила, что били хлыстом, связывали, пинали. Мы ее забрали.

Потом она вышла из дома в больницу и пропала. Мы выяснили, что Назым списывалась со своим знакомым, нашли его. Он сказал, что это подстроил ее гражданский муж, чтобы забрать ее", - говорит Кульжамила Бекетова.

Женщина отмечает, что сразу после исчезновения дочери обратилась в полицию. Девушку объявили в международный розыск.

28 марта несовершеннолетнюю нашли в городе Жанатасе Жамбылской области. В полиции сообщили, что она жила с гражданским мужем.

"В настоящее время девушку вернули родным. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - пояснил начальник управления криминальной полиции ДП Туркестанской области Султанбек Усипбеков.

Однако сама Назым отрицает, что ее кто-то бил. Говорит, что хочет и дальше жить с гражданским супругом. Маме же не звонила, боясь, что она заставит ее вернуться домой.

"Я была с мужем, он не бил меня, свекровь знала, где мы. Хочу вернуться обратно к мужу", - сообщила девушка.

Напомним, ранее стало известно, что 22 февраля 17-летняя беременная жительница Туркестанской области вышла из дома в больницу и исчезла. Ее искали больше месяца и обнаружили с гражданским мужем в Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962700-poyavilis-podrobnosti-ischeznoveniya-beremennoy-devushki-iz-turkestanskoy-oblasti/