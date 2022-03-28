Найдена пропавшая месяц назад беременная девушка из Туркестанской области

Назым Алдаш. Фото: ДП Туркестанской области

Найдена пропавшая месяц назад беременная жительница Туркестанской области. 17-летнюю девушку объявляли в международный розыск. С заявлением в правоохранительные органы обратилась ее мать еще 24 февраля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Прошло больше месяца, как в Туркестанской области пропала и разыскивалась молодая беременная женщина.

24 февраля в отдел полиции Сауранского района обратилась ее мать. Она рассказала, что ее беременная дочь Назым Алдаш пошла в больницу, но потом домой так и не вернулась.

Стражи порядка занялись поиском, выезжали в Кызылординскую область, Тараз, Шымкент, Алматы. К мероприятиям подключились волонтеры.

Девушка также была объявлена в международный розыск. В итоге тщательная работа принесла положительные результаты.

"Пропавшую без вести Назым Алдаш оперативники нашли в Жанатасе Жамбылской области. Полицейские установили, что молодая женщина находилась вместе с гражданским супругом. В настоящее время проводится проверка мотивов и причин ее бесследного исчезновения. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

Правоохранители выразили благодарность всем, кто принимал участие в поисках пропавшей.

Напомним, ранее сообщалось, что 17-летняя беременная девушка бесследно исчезла в Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962342-naydena-propavshaya-mesyats-nazad-beremennaya-devushka-iz-turkestanskoy-oblasti/