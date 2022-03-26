17-летняя беременная девушка пропала в Туркестанской области

Пропавшая девушка. Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В Туркестанской области пропала молодая женщина. Сообщалось, что пропавшая пошла в больницу и не вернулась домой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

В отдел полиции Сауранского района обратилась мать пропавшей девушки. В своем заявлении женщина указала, что, по словам ее дочери, та пошла в больницу. После того, как она вышла из дома (22 февраля, примерно в 13:30), обратно больше не возвращалась.

Имя пропавшей – Алдаш Назым Багдаткызы. В последний раз на ней была куртка светло-розового цвета и белые спортивные брюки, на ногах – черные туфли.

Особые приметы: рост 165-168 сантиметров, среднего телосложения, есть родинка на шее.

"С целью оперативного поиска пропавшей молодой женщины начальник ДП Туркестанской области генерал-майор полиции Мурат Кабденов дал ряд поручений и взял данный факт под личный контроль.

В настоящее время под руководством заместителя начальника ДП ТО подполковника полиции Курманбека Сахова группой опытных полицейских ведутся розыскные мероприятия. Также к поискам подключены сотрудники городских и районных подразделений департамента полиции", – сообщили в Департаменте полиции Туркестанской облсти.

На данный момент продолжаются поисковые мероприятия. Во все области и города Казахстана направлены ориентировки с приметами молодой женщины и ее фотографией. Также объявлен и международный розыск, в поисках задействованы волонтеры.

Полицейские Туркестана тщательно проверяют все направления и места, куда могла уйти девушка, усилены поисковые работы, отметили в пресс-службе областной полиции.

"При наличии какой-либо информации об объявленной в розыск женщины просим сообщить в дежурную часть Сауранского РОП: 8 725 33 5 86 50, 8 747 008 74 80 или позвонить в полицию по номеру 102", – подчеркнули в МВД.

По информации Otyrar.kz, которое цитирует слова родной сестры Назым, девушка была беременна и состояла в гражданском браке. Родственники считают, что 17-летнюю пропавшую мог украсть ее возлюбленный и удерживать насильно.

Пропавшая девушка. Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962214-17-letnyaya-beremennaya-devushka-propala-v-turkestanskoy-oblasti/