На жалобы о частом переиздании учебников в Казахстане ответили в Минобразования

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На онлайн-брифинге в СЦК представителей Министерства образования и науки РК попросили прокомментировать жалобы авторов учебников о переиздании их каждые 2 года, от чего школьники "не выигрывают" в качестве знаний, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова опровергла информацию о том, что учебники в Казахстане переиздают каждые 2 года.

"Вы говорите, что каждые 2 года учебники переиздаются – это не совсем верно. Цикл переиздания учебника – раз в 4 года", – заявила она.

Представитель Минобразования пояснила: учебники для школьников могут изменить лишь в случае, если меняется школьная программа.

К примеру, с ее слов, сейчас как раз запущен процесс разработки изменений и дополнений в нынешнюю программу.

"Есть действующая программа, которую для учеников разработали в НИШ – в нее будут вноситься изменения и дополнения", – сообщила Каримова.

Изменения сейчас обсуждают на учительских съездах по разным специальностям – в МОН заявили, что было предложено "много хороших моментов" касательно СОРов и СОЧей, контрольных работ и устных экзаменов. Однако, как отметила Каримова, это не говорит о том, что школьную программу поменяют кардинально или перепишут заново.

Напомним, что недавно в школах Казахстана отменили масочный режим и снова вернули кабинетную систему обучения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962651-na-zhaloby-o-chastom-pereizdanii-uchebnikov-v-kazahstane-otvetili-v-mon/