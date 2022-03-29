Замакима взял больничный после разборок в Туркестанской области

Кадр из видео: DK NEWS

В пресс-службе акима Туркестанской области подтвердили, что на видео с разборками возле кафе был запечатлен замглавы Аксукентского сельского округа Ерлан Оразбаев, передает Otyrar.kz.

"Сейчас проводится служебная проверка. Замакима Аксукентского сельского округа Ерлан Оразбаев взял больничный по состоянию здоровья. Пока уволить или наказать его не могут", - сообщила руководитель пресс-службы акима Туркестанской области Мира Сулейменова.

Между тем в департаменте полиции региона добавили, что 17 марта на место происшествия выезжал участковый инспектор.

"Как выяснилось, жители, причастные к спору, оказались родственниками. Они примирились, отказавшись от каких-либо претензий друг к другу. В связи с этим полицейский в присутствии понятых составил акт об отказе от заявлений, дело прекращено", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео потасовки возле кафе. Отмечалось, что разборки устроил нетрезвый замакима Аксукенского сельского округа. Также здесь якобы присутствовали и сотрудники полиции Сайрамского района.

В ДП Туркестанской области сообщили, что по данному факту начата служебная проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962505-zamakima-vzyal-bolnichnyy-posle-razborok-v-turkestanskoy-oblasti/