"Замакима устроил разборки": потасовка попала на видео в Туркестанской области

Кадр из видео: DK NEWS

В соцсетях появилось видео потасовки в Туркестанской области. Отмечается, что в кадр, предположительно, попали замакима одного из сельских округов, а также полицейские Сайрамского района. Ролик прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео опубликовали в YouTube-канале DK NEWS. Указывается, что якобы нетрезвый замакима одного из сельских округов устроил разборки в кафе в Туркестанской области. Здесь же присутствовали полицейские Сайрамского района.

"Замакима устроил разборки в кафе. Туркестанская область. Аксукент", - говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, как группа мужчин выясняет отношения. Они толкаются, матерятся. Их пытаются разнять. В потасовку вмешивается женщина.

Видео прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

"Установлено, что инцидент произошел в Сайрамском районе. Конфликт на видеозаписи принят во внимание департаментом полиции Туркестанской области и начата служебная проверка. Об обстоятельствах произошедшего будет сообщено дополнительно", - пояснили в ведомстве.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962459-zamakima-ustroil-razborki-potasovka-popala-na-video-v-turkestanskoy-oblasti/