"Чистить зубы, сдавать кровь, глотать дождевую воду": что не нарушает Оразу, рассказали в ДУМК

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В эту субботу начнется священный для мусульман месяц Рамадан. В этой связи заместитель председателя ДУМК РК, наиб муфтий Ершат кажы Онгар на брифинге в СЦК рассказал, какие действия нарушат Оразу, а какие нет, передает корреспондент NUR.KZ.

Ершат кажы Онгар отметил, что все исходит из намерений человека.

"Если человек забыл и случайно покушал или выпил воду, то это не считается нарушением Оразы. Человеку, в этом случае, как только он вспомнил, нужно перестать есть и пить.

Если в ухо попадет вода, пыль или грязь, мука, залетит в рот, снег или капли дождя, то это не является нарушением Оразы.

Сдавать кровь, закапывать глазные или ушные капли также не запрещается, так же как и чистить зубы зубной пастой. Главное, в последнем случае, не глотать зубную пасту. В этом случае это будет считаться нарушением Оразы", - пояснил спикер.

По словам наиб муфтия, во время Оразы можно также вырывать зубы, главное при этом - не глотать слюни.

"Рот и нос можно полоскать, но нужно не глотать воду. Можно принимать душ", - добавил спикер.

Отмечается, что нарушает Оразу преднамеренный прием пищи или воды, а также если человек, осознавая, что он делает, проглотил капли дождя, которые попали в рот.

Также в период Оразы нельзя курить, а также принимать лекарства, содержащие питательные вещества.

"В случае нарушения нужно будет держать Каффарат оразу - то есть 60 дней держать Оразу, либо накормить 60 бедных, если не могут этого сделать", - резюмировал наиб муфтий Ершат кажы Онгар.

Напомним, ранее председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы сообщил, что священный месяц Рамадан начнется в этом году 2 апреля и завершится 1 мая, то есть продлится 30 дней.

Ораза айт будет отмечаться 2 мая, Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 28 апреля. В 2022 году сумма фитр-садака установлена в размере 500 тенге.

По его словам, Оразу должны соблюдать все мусульмане, за исключением беременных и кормящих женщин, а также тех, кто находится в пути или болеет, или те, чье состояние может ухудшиться из-за длительного голодания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962440-chistit-zuby-sdavat-krov-glotat-dozhdevuyu-vodu-chto-ne-narushaet-orazu-rasskazali-v-dumk/