17-летняя девушка пропала неделю назад в Кызылорде

Айдана Туралы. Фото: facebook.com/up.kyzylorda

21 марта около 20.00 часов 17-летняя Айдана Туралы вышла из дома в Кызылорде и не вернулась. Стражи порядка разыскивают девушку. Об этом сообщается на официальной странице городского управления полиции в Facebook.

Приметы Айданы Туралы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы короткие, черные.

В управлении полиции Кызылорды попросили в случае наличия какой-либо информации о 17-летней девушке обращаться по телефонам: 8 (7242) 29-75-20 или 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Туркестанской области пропала 17-летняя беременная девушка. Произошло это еще 22 февраля. Полицейские объявляли ее в международный розыск.

Лишь сегодня стало известно, что молодую казахстанку нашли в Жанатасе Жамбылской области. Правоохранители установили, что девушка находилась вместе с гражданским супругом. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины ее бесследного исчезновения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962428-17-letnyaya-devushka-propala-nedelyu-nazad-v-kyzylorde/