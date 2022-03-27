Жители Степногорска пожаловались на отсутствие тепла в домах из-за ТЭЦ

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Жители Степногорска сообщили о том, что последние пару месяцев в городе наблюдаются проблемы с работой ТЭЦ, передает корреспондент NUR.KZ.

Горожане утверждают, что в этот промежуток времени около 4 раз по нескольку дней у них отключали горячую воду и отопление. По словам недовольных жителей Степногорска, руководство ТЭЦ ссылалось на неисправность котлов.

Последние несколько дней в городе наблюдаются проблемы с отоплением в домах.

Работники предприятия в официальном Instаgram ТОО "Стеногорская ТЭЦ" заверили, что возникшая проблема связана с аварийной ситуацией, но так как сегодня ночью был запущен резервный водогрейный котел, тепловики обещают, что к вечеру тепло дойдет до горожан.

В работе ТЭЦ находятся шесть энергетических и один водогрейный котлы. Общая протяженность тепловых сетей составляет 247 км, из них центральная магистраль - 84 км, сообщили работники.

"Из-за высокой изношенности сетей в текущий отопительный период произошли многочисленные аварийные ситуации, которые приводили к вынужденной остановке циркуляции и подачи тепла по отдельным микрорайонам. В связи с наличием 12-этажных домов по городу необходимо держать высокое давление на теплотрассе, что, в свою очередь, приводит к повреждениям сети", - пояснили специалисты компании.

На ТЭЦ ежегодно проводятся подготовительные работы, ремонтируются котлы, подчеркивают на тепловики, однако в текущем отопительном периоде на энергетических котлах возникают свищи.

На заполнение и запуск резервного котла уходит порядка 5-6 часов, протяженность центральной магистрали составляет 21 км, тепло от резервного котла до города доходит в течение 10-12 часов, добавили на предприятии.

"В ночь с 26 на 27 марта для увеличения тепловой энергии запущен водогрейный котел. Ориентировочное время дохождения дополнительного тепла до города - 16.00 часов. В настоящее время температура на входе в город составляет 54 градусов, по городу имеется 13 магистральных колец, соответственно, по микрорайонам разная циркуляция и подача тепла", - сообщили специалисты ТЭЦ.

Напомним, что накануне вечером авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске, где неделю назад рухнула труба. В Минэнерго назвали причины вчерашнего происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962298-zhiteli-stepnogorska-pozhalovalis-na-otsutstvie-tepla-v-domah-iz-za-tets/