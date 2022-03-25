Знаменитого актера Юрия Померанцева проводили в последний путь в Алматы (фото)

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы проводили в последний путь знаменитого актера Юрия Померанцева. Прощание со знаменитым народным артистом КазССР, актером и лауреатом Госпремии КазССР состоялось в Национальном русском театре драмы имени Михаила Лермонтова, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Проститься со знаменитым актером театра и кино пришли его родные, близкие, коллеги и представители различных организаций. Также на церемонии прощания присутствовал аким города Алматы Ерболат Досаев, выступив со своей речью.

Ерболат Досаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

“Выражаю свои искренние соболезнования в связи с кончиной Юрия Борисовича. Я хотел бы сегодня всем пожелать крепости духа, потому что эта потеря невосполнима. Это большая рана для всех нас и для целого поколения. В нашей памяти он всегда останется "милым доктором”, - сказал аким Алматы.

Похороны Юрия Померанцева: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для многих смерть Юрия Померанцева стала большим ударом, кто-то и вовсе не верит в происходящее. Весь Казахстан и вся Россия скорбят из-за этой невосполнимой утраты. Ведь Юрий Померанцев отдал всю свою жизнь до последнего дня театру и кино.

Похороны Юрия Померанцева: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Проводили Померанцева, по традиции, овациями.

Актер сыграл в множестве известных картин, таких, как: “Перекресток”, “Земля отцов”, “Освобождение”, “Родины солдат”, “Чужое счастье” и “Раз в неделю”.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Всенародную любовь обрел после роли в комедии "Наш милый доктор", где сыграл доктора Анатолия Николаевича Лаврова.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помимо этого, он был награжден множеством орденов: Герой труда Казахстана, кавалер Трудового Красного Знамени, Отечественной войны и “Отан”, также являлся обладателем различных наград.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, Юрий Померанцев скончался 25 марта на 99 году жизни.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962074-znamenitogo-aktera-yuriya-pomerantseva-provodili-v-posledniy-put-v-almaty-foto/