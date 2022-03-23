Умер известный казахстанский актер Юрий Померанцев

Юрий Померанцев. Фото: пресс-служба ТЮЗ имени Н. Сац

Скончался легендарный казахстанский актер Юрий Померанцев. В феврале ему исполнилось 99 лет. Печальным известием поделился русский театр драмы имени Лермонтова на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня в Алматы выпал снег - и в наши сердца постучалась зима, как неотвратимость…

Не стало Юрия Борисовича Померанцева. На самом стыке его личного века. Оставалось совсем чуть-чуть…

Это всем еще предстоит осознать. Один из самых объемных томов истории нашего театра оборвался на полуслове - и нам придется начинать с чистого листа. И очень постараться ничем не запятнать этот чистый лист, поскольку всегда и во всем мы равнялись на любимого учителя", - говорится в сообщении театра.

Здесь отметили, что это общая потеря в масштабах страны и мировой культуры.

"Скорбим и плачем вместе со зрителем, которому Юрий Борисович отдавал себя без остатка", - добавили в театре.

О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Юрий Борисович Померанцев родился 11 февраля 1923 года в Киеве. В 1943 году приехал в Алма-Ату. Советский и казахстанский актер театра и кино, режиссер, общественный деятель, Герой труда Казахстана, Народный артист КазССР, обладатель множества наград.

Всенародную любовь обрел после роли в комедии "Наш милый доктор", где сыграл доктора Анатолия Николаевича Лаврова.

Редакция NUR.KZ выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Померанцева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961801-umer-izvestnyy-kazahstanskiy-akter-yuriy-pomerantsev/