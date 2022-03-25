В трех регионах Казахстана закрыли дороги из-за снегопада

Иллюстративное фото: ДЧС Алматинской области

В трех областях Казахстана - Акмолинской, Карагандинской и Костанайской - закрыты дороги из-за снегопада, метели и плохой видимости. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице нацкомпании "КазАвтоЖол".

Акмолинская область

С 24 марта введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Жезказган - Петропавловск" с 377 по 440 километр, участок от Державинска до границы Костанайской области.

Карагандинская область

Остается закрытым участок трассы "Жезказган - Петропавловск" с 142 по 252 километр, от села Сарлык до границы Костанайской области.

В этом же регионе закрыт участок трассы "Екатеринбург - Алматы" с 1473 по 1505 километр.

Костанайская область

Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Жезказган - Петропавловск" с 252 по 340 километр, на участке от границы Карагандинской области до Аркалыка и на участке от Аркалыка до границы Акмолинской области.

"️При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по короткому номеру 1403", - добавили в нацкомпании.

Ранее сообщалось о юном полицейском из Караганды - он предупреждал водителей о закрытии трассы и стал героем Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962068-v-treh-regionah-kazahstana-zakryli-dorogi-iz-za-snegopada/