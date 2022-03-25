Жители Каскелена пришли с требованиями в акимат

Кадр из видео: КТК

Жители Каскелена в Алматинской области через грязь пробирались к районному акимату для того, чтобы потребовать дорогу. Люди утверждают, что на протяжении пяти лет не могут добиться асфальта. Делали ремонт самостоятельно, но их усилий хватало ненадолго, передает КТК.

Даулет Маткеримулы живет в Каскелене пятый год. Каждую осень и весну сталкивается с одной и той же проблемой: по основной улице невозможно ни пройти, ни проехать из-за огромных луж. Обойти их не получается, потому что нет другого пути.

"Недавно один ребенок упал в лужу, представляете. Там глубокие лужи. И несколько домов затопило. Вода идет сверху, грязь. До этого мы сами своими силами собирали деньги и делали, ровняли дорогу. Но это не помогает", - говорит мужчина.

После каждых осадков дорога превращается в месиво из грязи. По словам жителей, иногда застревают даже машины. Освещения нет.

Люди неоднократно приглашали в гости местного акима, но он так и не приехал. Поэтому сами решили прийти к зданию районной администрации.

"Мы сейчас начали работы по установлению уличного освещения, то есть столбы, будет на улице светло. Плюс начали уже класть песчано-гравийную смесь. Начало есть, дальше продолжим. Совпало с праздниками, небольшой праздничный перерыв был, на следующей неделе продолжим и завершим. То есть вся улица будет освещена, и плюс посыплем ПГС", - заверил аким Каскелена Аскар Мукашев.

Только вот пока неизвестно, сколько придется ждать асфальта.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962063-zhiteli-kaskelena-prishli-s-trebovaniyami-v-akimat/