Жители Балхаша попросили не присоединять их к новой Улытауской области

Иллюстративное фото: Christopher Pike/World Rugby/World Rugby/Getty Images

В Карагандинской области активно обсуждается вопрос разделения границ региона. В частности, жители Балхаша попросили власти оставить город в составе Карагандинской области, передает телеканал КТК.

Жители Балхаша заявили, что не хотят быть в составе новой Улытауской области. Для того, чтобы убедить власти, местные составили петицию.

По словам балхашцев, областной центр нового региона - Жезказган - расположен от них почти в два раза дальше, чем Караганда.

Местные жители рассказали, что в Балхаше много пожилых и людей с проблемами со здоровьем, которые могут не выдержать дорогу до Жезказгана.

Активисты также упомянули, что уже много дет ожидается окончание строительства автобана, ведущего в Караганду, с открытием которого путь до областного центра будет занимать порядка 2 часов.

Кроме того, балхашцы заявили, что чем ближе региональное начальство, тем больше контроля будет за городом.

Петицию подписали уже почти 10 тысяч человек.

Отмечается, что ранее Балхаш уже входил в Джезказганскую область, которую в итоге упразднили и соединили с Карагандинской.

Местные власти на просьбы народа ответили, что о петиции знают и пообещали донести ее суть до тех, кто будет определять границы, которые еще не обозначили.

Жители поселка Агадырь также обратились к чиновникам: они желают, чтобы поселению вернули статус районного центра. В 1997 году село вошло в состав Шетского района.

Как указывается в обращении, поселок и ближайшие села, в которых проживает 23 тысячи человек, имеют необходимую инфраструктуру, крупный железнодорожный узел и огромное желание стать отдельным районом.

Источник: КТК

Напомним, что во время своего Послания народу Казахстана Токаев объявил о создании двух новых областей - Улытауской и Абайской. Кроме того, он сообщил, что Алматинскую область разделят на две, создав новую, Жетысускую область.

Накануне министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров сообщил Токаеву о том, что по вопросу создания новых областей собрана комиссия, а также разработан алгоритм создания новых регионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962040-zhiteli-balhasha-poprosili-ne-prisoedinyat-ih-k-novoy-ulytauskoy-oblasti/