"Произошел резус-конфликт с плодом": мальчик из Талдыкоргана борется за возможность ходить

Артур Селянин. Фото: из личного архива

Артур Селянин из Талдыкоргана - второй ребенок в семье. Во время беременности произошел резус-конфликт матери и ребенка, из-за чего Артур родился преждевременно и сразу попал в реанимацию. Усилиями врачей малыш выжил, но сегодня он борется за возможность ходить и жить полноценной жизнью - мальчику поставили диагноз ДЦП, передает NUR.KZ.

"Первая беременность далась мне с трудом, я долгое время не могла забеременеть. Узнав о второй беременности, наш дом вновь наполнился счастьем, радостью и новыми целями. Но от врачей я услышала, что у ребенка ДЦП дискинетической формы, задержка речевого и психоречевого развития.

На 27 недели беременности произошел резус-конфликт матери и ребенка из-за того, что у меня 1 (-) группа крови, а у супруга 4 (+). Но этого можно было избежать, если бы врачи своевременно проконсультировали меня и после первых родов ввели мне сыворотку иммуноглобулина", - рассказывает Ольга Селянина, мама Артура.

По ее словам, вторая беременность протекала хорошо, женщина выполняла все назначения врача, но на 27 неделе беременности в крови были обнаружены антитела, которые отторгали плод.

"Каждые две недели показатели антител росли. На восьмом месяце беременности показатели превысили цифру в 8000 тыс. единиц, что считалось уже критической цифрой. Меня экстренно отправили в отделение патологии для беременных. Было принято решение сделать кесарево сечение, после чего ребенка отнесли в реанимацию на три недели.

Артуру проводили интенсивное лечение, все необходимые манипуляции. Когда сына перевели в палату, я ни на минуту не отходила от него. А наутро у него остановилось дыхание, сына снова забрали в реанимацию. Его удалось спасти", - говорит Ольга.

Диагноз ДЦП дискинетической формы, ЗПР и ЗРР поставили в 10 месяцев. Сейчас ему 2,8 года. Ребенка регулярно возят на реабилитацию, а в два года врачи из Турции порекомендовали пройти терапию стволовыми клетками. Это поможет улучшить интеллект и моторику Артура.

На данный момент Артур самостоятельно не сидит и не может управлять ручками из-за сильной спастики, но уже научился держать голову, переворачиваться, сидеть при помощи опоры и фиксации.

Клиника Турции выставила счет на сумму 26 млн тенге для прохождения лечения.

"Для нашей семьи — это огромные неподъемные деньги, которые нам просто негде взять. По этой причине мы вынуждены были открыть сбор средств для Артура, и за 5 месяцев нам удалось собрать 2 млн тенге.

Конечно же, нам приходится периодически тратить определенную сумму на реабилитацию Артура в Алматы, каждые 2-3 месяца мы проходим двухнедельный курс реабилитации в центре "Территория Успеха". Так как при диагнозе ДЦП ни в коем случае нельзя упускать время по лечению и реабилитации, иначе процесс будет необратим, и будет большой откат назад", - говорит Ольга.

Сейчас единственным кормильцем в семье является ее супруг.

"Но радует то, что, по всем прогнозам врачей и специалистов, Артур сможет научиться ходить и, возможно, станет социально-адаптированным ребенком, так как интеллект у Артура сохранен. У нас есть все шансы поставить сына на ноги, но нет возможности, нет больших денег", - заключила мама мальчика.

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Селянина Ольга

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OLGA SELYANINA

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961940-proizoshel-rezus-konflikt-s-plodom-malchik-iz-taldykorgana-boretsya-za-vozmozhnost-hodit/