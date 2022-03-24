Какие дороги остаются закрытыми в Казахстане из-за непогоды

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Из-за метели и ограниченной видимости на утро 24 марта в Казахстане остаются закрытыми несколько дорог республиканского значения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на МИИР РК.

Акмолинская область

Закрыта автодорога "Жезказган - Петропавловск" с 377 по 440 километр, участок от границы Костанайской области до Державинска.

Павлодарская область

Закрыт 200 - 254 км автодороги "Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты", на участке от поселка Шидерты до границы Акмолинской области.

Восточно-Казахстанская область

Ограничено движение автотранспорта на дороге "Караганда - Аягоз - Бугаз" с 707 по 941 километр, участок от города до станции Бугаз.

Карагандинская область

Закрыт участок дороги "Жезказган - Петропавловск" от села Сарлык до границы Костанайской области.

Костанайская область

Закрыты участки автодороги "Жезказган-Петропавловск" - от границы Карагандинской области до Аркалыка и от Аркалыка до границы Акмолинской области.

"В круглосуточном режиме ведутся работы по обеспечению безопасного и бесперебойного дорожного движения. Задействовано 1090 единиц зимней спецтехники и более 3500 сотрудников "Казахавтодор".

Только за эти 5 дней силами дорожников была оказана помощь более 100 транспортным средствам, из них 37 были размещены в теплые боксы, и более 500 человек были размещены в обогревательных пунктах товарищества", - добавили в министерстве.

Напомним, накануне из-за непогоды в Нур-Султане случилось больше 120 ДТП, в Акмолинской области произошли две массовые аварии с участием 25 авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961889-kakie-dorogi-ostayutsya-zakrytymi-v-kazahstane-iz-za-nepogody/