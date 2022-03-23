Алматы завалило снегом (фото, видео)
Осадки в Алматы начались еще в ночь на 23 марта, к 5 утра пошел снег. По состоянию на 12 часов дня в городе выпало 2 см снега, в предгорных районах - 8-10 см, горных - 10-15 см, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.
По информации акимата Алматы, в целях предупреждения гололеда дороги посыпаются специальными материалами. Использовано 376 тонн.
"Коммунальные службы в усиленном режиме чистят тротуары, пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, места общего пользования. В верхней части города производится сметание снега", - сообщили в ведомстве.
На очистку привлекли 987 дорожных рабочих, 412 единиц техники, 111 пескоразбрасывателей.
По данным "Казгидромета", днем 23 марта ожидаются осадки, временами сильные, ночью - умеренный снег.
Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла, ночью - от 1 до 3 градусов мороза. 24, 25 и 26 марта осадков не ожидается.
Напомним, ранее синоптики озвучили прогноз погоды по Казахстану на предстоящие три дня.
Накануне в ДЧС обратились к жителям Алматы из-за возможных сильных осадков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961811-almaty-zavalilo-snegom-foto-video/