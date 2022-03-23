Сохраняются сильные осадки: озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Казахстане

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Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 марта озвучили синоптики. Специалисты отметили, что сильные осадки сохранятся, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

На северные регионы республики смещается циклон, с которым ожидаются осадки (дождь, снег).

На западные и юго-западные районы Казахстана сохраняет свое влияние антициклон, поэтому здесь прогнозируется ясная погода без осадков.

25-26 марта погоду южной половины страны будет определять Южно-Каспийский циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут осадки (дождь, снег), на юго-западе они могут быть сильными.

Также, по данным синоптиков, по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, востоке, в центре страны - с метелью.

Ночные температуры в северной половине Казахстана до 2-15 мороза, в южной половине ожидается повышение температуры воздуха от 3-11 мороза до 0-8 тепла.

Днем столбики термометров достигнут отметки 0-9 градусов мороза на севере страны и 7-17 градусов тепла - на юге.

Напомним, 23 марта в 9 регионах республики было объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961809-sohranyayutsya-silnye-osadki-ozvuchen-prognoz-pogody-na-blizhayshie-dni-v-kazahstane/