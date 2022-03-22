Сильные осадки в Алматы и горах: в ДЧС обратились к жителям города

Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В горах Алматы и на территории южной столицы на 23 марта объявлено штормовое предупреждение: по данным экспертов, здесь ожидаются сильные осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Алматы.

Как сообщили в ведомстве, в ближайшие дни в Алматы ожидаются снег, туман и гололед.

В этой связи в ДЧС автовладельцев и пешеходов призвали быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Рекомендуется не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.

Также автомобилистов призвали помнить, что управляемость авто при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, к ДТП.

Пешеходам напомнили, что переходить улицы следует строго в установленных правилами дорожного движения местах, а также не отвлекаться на посторонние дела, например, разговоры по телефону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961779-silnye-osadki-v-almaty-i-gorah-v-dchs-obratilis-k-zhitelyam-goroda/