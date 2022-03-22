Двое детей погибли в результате ДТП в Акмолинской области

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В Акмолинской области произошли две автоаварии, которые унесли жизни двух маленьких девочек: одной из них было 2 года, другой - 3.

Как передает Sputnik Казахстан, первое трагическое ДТП произошло на 261 километре трассы "Нур-Султан - Петропавловск".

Как сообщили в пресс-службе регионального ДП, предварительные данные гласят, что водитель авто марки Chevrolet Cobalt, 34-летний житель Нур-Султана, ехал со стороны Щучинска в Кокшетау. В определенный момент он потерял управление машиной и допустил наезд на криволинейный брус. В результате аварии погибла несовершеннолетняя девочка 2019 года рождения.

Кроме того, пострадали как водитель авто, так и четверо пассажиров. Среди них - двое детей в возрасте 8 и 2 года.

Вторая авария произошла на территории Целиноградского района: на 63 километре трассы "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" в направлении Павлодара столкнулись три автомашины.

Водитель авто марки Toyota Lucida, 36-летний житель Нур-Султана, наехал на снежный накат, из-за чего не справился с рулевым управлением и опрокинул машину в кювет.

Для оказания помощи рядом остановился автомобиль марки Toyota Alphard под управлением 27-летнего жителя ВКО. В его машину въехал 46-летний житель Павлодара за рулем авто марки Toyota Camry.

В результате ДТП пострадали водители всех трех авто. В итоге в карете скорой помощи скончалась девочка 2020 года рождения, находившаяся в салоне Camry.

В полиции в очередной раз попросили водителей не игнорировать сообщения ДЧС о штормовых прогнозах и закрытии дорог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961786-dvoe-detey-pogibli-v-rezultate-dtp-v-akmolinskoy-oblasti/