Фейк, что Токаев подписал указ о списании потребительских кредитов, появился в Сети

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Видео, в заголовке которого сказано, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о списании 90% всех потребительских кредитов, выданных гражданам, стали распространять в казахстанском сегменте Cети, пишет Stop Fake.kz.

Фактчекеры подчеркивают, что подобного указа президент страны не подписывал. Помимо этого, в самом видео речь идет не об указе главы государства, а о законопроекте о банкротстве физических лиц. Как отметили эксперты, ранее этот закон разъяснял вице-министр финансов Марат Султангазиев.

Подчеркивается, что проект не предусматривает списания 90% кредитных займов.

Законопроект рассчитан на восстановление платежеспособности населения и помощь добросовестным заемщикам.

Фактчекеры пояснили, что законопроект предусматривает возможность получения в суде рассрочки на выплату долгов до пяти лет при наличии стабильного дохода. Если же стабильного источника дохода у должника нет, то проект предусматривает два варианта: внесудебное и судебное банкротство.

Подробно о данном законопроекте можно прочитать на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Подобные заголовки, как в распространяемом видео, рассчитаны на привлечение внимания пользователей, тем самым на достижение большего количества просмотров, пояснили фактчекеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961710-feyk-o-tom-chto-tokaev-podpisal-ukaz-o-spisanii-potrebitelskih-kreditov-rasprostranyali-v-seti/