Движение закрыли на некоторых трассах в Акмолинской области из-за непогоды
Движение на некоторых участках автодорог республиканского значения в Акмолинской области закрыли из-за ухудшения погодных условий, сообщили в официальном Instagram ДЧС региона.
Участки закрыты с 10:00 понедельника, 21 марта. В ведомстве отметили, что ранее было объявлено штормовое предупреждение (низовая метель, ограничение видимости).
Закрыты следующие участки дорог:
- Жаксы – Есиль – Бузулук, участок 0-82 км (село Жаксы – поселок Бузулук);
- Костанай – Аулиеколь – Сурган, участок 232-260 км (от границы Костанайской области до поселка Сурган);
- Екатеринбург – Алматы, участок 856-1003 км (от границы СКО до города Астбасар);
- Жезказган – Петропавловск, участок 377-595 км (от границы Костанайской области до границы СКО).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961697-dvizhenie-zakryli-na-nekotoryh-trassah-v-akmolinskoy-oblasti-iz-za-nepogody/