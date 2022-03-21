Какой будет погода на Наурыз в Казахстане

Көрнекі фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанские метеорологи озвучили прогноз погоды на предстоящие дни празднования Наурыза, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. В северных и восточных регионах ожидается снег с низовой метелью, на юге республики осадки, временами сильные осадки (дождь, снег).

23-24 марта западные регионы республики будут находится под влиянием Северо-западного антициклона, в связи с этим здесь ожидается погода преимущественно без осадков.

По республики будут наблюдаться туманы и усиление ветра.

На востоке, севере и в центре страны ночные температуры будут колебаться от 5-13 до 10-18 мороза, днем столбики термометров не превысят отметки 0-8 градусов мороза, в южной половине республики температура воздуха ночью - 0-8 мороза, днем будет 2-10 тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961690-kakoy-budet-pogoda-na-nauryz-v-kazahstane/