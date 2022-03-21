Тротуарные парковки в Алматы сделали бесплатными 21 и 22 марта

Иллюстративное фото: facebook/com/ almaty.parking

В Алматы парковки возле тротуаров будут бесплатными 21 и 22 марта в честь Наурыза, сообщается в официальном Facebook "Парковки Алматы".

"В честь праздника Наурыз 21 и 22 марта все тротуарные парковки в городе будут бесплатны. Площадочные парковки работают в прежнем режиме. Поздравляем всех с наступающим праздником, желаем мира и процветания", - говорится в публикации.

Напомним, что в акимате Алматы рассказали, как в городе будет праздноваться Наурыз. Сообщается, что в рамках праздника в мегаполисе пройдет более 80 мероприятий во всех районах города. Среди прочего - концерты звезд казахстанской эстрады, национальные состязания, театральные постановки и шоу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961685-trotuarnye-parkovki-v-almaty-sdelali-besplatnymi-21-i-22-marta/