Возможны осмотры полицейскими: как будут праздновать Наурыз в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В акимате Алматы рассказали, как в городе будет праздноваться Наурыз. Сообщается, что в рамках праздника в мегаполисе пройдет более 80 мероприятий во всех районах города. Среди прочего - концерты звезд казахстанской эстрады, национальные состязания, театральные постановки и шоу, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации акимата, основные мероприятия пройдут 21 марта с 11:00 до 17:00 на улицах Панфилова, Жибек жолы и Толе би. Там планируется установить более 50 архитектурных форм и инсталляций, а на пешеходных улицах будут расставлены юрты, организована ярмарка ремесленников, аллея рестораторов, выставки художников и детские зоны.

Сообщается, что на небольшой сцене на пересечении улиц Панфилова и Карасай батыра с 11:00 до 17:00 с концертной программой выступят студенты Алматинского музыкального колледжа имени Чайковского, детские творческие коллективы и диджеи, школа Дианы Шараповой и цирковой артист Мурат Мутурганов.

На улице Жибек жолы с 11:00 до 17:00 пройдет концерт "Алматы Әуендері" международного детского фестиваля "Бозторгай", выступления диджеев, творческой молодежи и интерактивы со зрителями.

Концерт пройдет и перед театром традиционного искусства "Алатау" с 12:00 до 17:00. Состоится показ национальных традиций, с 16:00 начнется вечерний концерт.

Основной концерт ожидается 21 марта на площади "Астана" у здания КБТУ в 12:00. На площади будет представлено театрализованное шоу с использованием различных музыкальных инструментов – кобыза, барабанов и даулпазов.

"Специально для шоу была написана музыкальная этно-фольклорная композиция в современной обработке. Всего в праздничном концерте примет участие более 500 артистов. Одновременно на сцене будет выступать свыше 100 человек.

В постановке примут участие Алибек Днишев, Роза Рымбаева, Жамиля Серкебаева, Рухия Байдукенова, Тамара Асар, Парвиз Назаров, Ситора, Дильназ Ахмадиева, Диана Шарапова, Диная, Ардак Балажанова, Айгуль Елшибаева, Айгуль Косанова, Ерлан Рыскали, Ерболат Чалдыбеков, Али Окапов, "KeшYou", шоу-балет "Блокбастер", ансамбль домбристов, ансамбль танца "Салтанат", группа "Сарын", струнный квартет "Filigram" и др.", - сообщили в администрации города.

21-22 марта на площади перед зданием Академии наук АО "Қазақ әуендері" планируется концертная программа с участием столичных артистов. В Алмалинском районе состоится праздничный концерт 22 марта с 12:00 до 17:00 в парке имени Ганди.

В Ауэзовском районе концерт пройдет 21 марта с 11:00 до 15:00 на площади перед районным акиматом, в Алатауском районе концерт запланирован на 22 марта с 11:00 до 14:00 на площади перед театром традиционного искусства "Алатау".

В Бостандыкском районе праздничный концерт состоится 21 марта с 11:00 до 13:00 в амфитеатре ТРЦ Mega Center.

В Жетысуском районе концерт планируется провести 21 марта с 11:00 до 14:00 в парке "Гүлдер".

В Медеуском районе концертная программа запланирована на 20 марта с 11:00 до 15:00 на площади перед Академией наук РК.

В Турксибском районе программа "Көктем шақырады" намечена на 20 марта с 12:00 до 15:00 в парке имени Сейфуллина.

В Наурызбайском районе концерт состоится 21 марта с 11:00 до 15:00 по проспекту Абая (от улицы Алатау до улицы Тараз).

В акимате отметили, что на время празднований в городе будет принят усиленный режим по обеспечению безопасности и охраны общественного порядка, а полицейские, при необходимости, смогут проводить осмотры в целях выявления запрещенных предметов.

Горожан и гостей города попросили отнестись к предпринимаемым мерам с пониманием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961025-vozmozhny-osmotry-politseyskimi-kak-budut-prazdnovat-nauryz-v-almaty/