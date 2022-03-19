Снег на юге Казахстана: садоводы всю ночь жгли костры, чтобы спасти урожай (фото)

Костры в Туркестанской области. Фото: t.me/kazchuvash

Резкое похолодание и выпавший снег в Туркестанской области могут уничтожить половину урожая с плодовых деревьев. В садах, недалеко от Шымкента, всю ночь жгли костры, чтобы хоть немного согреть уже цветущие деревья.

В феврале и в начале марта в Туркестанской области стояла теплая погода, и потому некоторые плодовые деревья уже успели зацвести, передает Otyrar.kz. Однако на днях в регионе выпал снег, а, кроме того, синоптики обещают резкое понижение температуры до -7 градусов.

В одном из самых крупных садоводческих хозяйств Казахстана, которое находится в Туркестанской области, на пяти сотнях гектаров растут яблони, виноград, персики, абрикосы и сливы. И сейчас аграрии обеспокоены тем, что могут лишиться половины урожая из-за резких заморозков.

"Наверное, урожая 50% погибнет, сейчас очень дорожают минеральные удобрения, химикаты, стимуляторы, мы могли бы биостимуляторами обработать, в Турции придумали вентиляторы, заморозки, есть пути решения, надо нам тоже внедрять", – говорит председатель консорциума "Сады Казахстана" и учредитель ТOO "Амангеды" Нурлан Куралов.

Тем не менее, и сейчас фермеры пытаются сделать все возможное, чтобы спасти урожай. Всю прошлую ночь группа из 35 человек разжигала и поддерживала костры в саду, чтобы согреть деревья. Об этом сообщалось в авторском Telegram-канале "Казахский чуваш".

Главной задачей активистов было поддерживать температуру не ниже -2 градусов, чтобы цветущие сливы и абрикосы не потеряли свой урожай. Отмечается, что черешня и яблони в безопасности, они еще не проснулись.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961591-sneg-na-yuge-kazahstana-sadovody-vsyu-noch-zhgli-kostry-chtoby-spasti-urozhay-foto/